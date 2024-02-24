هل توقف محادثات باريس حول تبادل الأسرى حرب إسرائيل على غزة؟

بالتزامن مع الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تتسارع في باريس وتيرة المفاوضات الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار..

حيث يكشف موقع أكسيوس نقلا عن مصدرين مطلعين على فحوى المحادثات، أن الاجتماع الأخير بين ممثلي الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر وقطر، تم الاتفاق فيه على مخطط جديد ومحدث لصفقة إطلاق سراح المحتجزين، وسط حديث عن تقدم قد يسمح بالانتقال إلى التفاوض حول تفاصيل الاتفاق مثل عدد وهوية الأسرى الذين سيتم الإفراج عنها كجزء من الصفقة. هذا الأمر تؤكده صحيفة تايمز أوف إسرائيل التي كشفت عن حصول الفريق الإسرائيلي على ضوء أخضر من مجلس الحرب لتخفيف موقفه فيما يتعلق بعدد الأسرى الفلسطينيين المقرر إطلاق سراحهم مقابل كل محتجز إسرائيلي في غزة. كما أشارت الصحيفة إلى أن تل أبيب قد تبدي مرونة أيضًا فيما يتعلق بمدة هدنة يتم خلالها تنفيذ الاتفاق وبمسائل تتعلق بإعادة إعمار غزة بعد الحرب وعودة مواطني شمال غزة إلى ديارهم. فما فرص نجاح مفاوضات باريس في إنهاء الحرب الإسرائيلية في غزة؟ وما السيناريوهات المتوقعة في حال انهيار المحادثات؟

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