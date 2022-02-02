هل توقف صواريخ ومقاتلات أمريكا هجمات الحوثيين على الإمارات؟

أبلغ وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد عزم واشنطن نشر مقاتلات من الجيل الخامس وإرسال المدمرة "يو أس أس كول"

للقيام بعمليات مشتركة وتقديم معلومات لأنظمة الدفاع الجوي لمساعدة الإمارات في مواجهة هجمات الحوثيين.

تحرك واشنطن أعقب طلبا إماراتيا، بتعزيز القدرات الدفاعية المضادة للصواريخ والطائرات المسيرة لصد هجمات الحوثيين.. فيما دعا سفيرا الإمارات لدى واشنطن والأمم المتحدة في مقال مشترك على صحيفة الواشنطن بوست إلى إعادة تصنيف أنصار الله كمنظمة إرهابية وفرض ضغوط وعقوبات أمريكية ودولية واسعة.

فما هي دلالات التحرك الأمريكي؟ وما تأثيره المتوقع على واقع الأزمة اليمنية؟