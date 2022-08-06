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هل توقف الوساطة المصرية تصعيد إسرائيل بغزة؟

أخبار العالم

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لليوم الثاني على التوالي يستمر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة ضمن العملية العسكرية الاستبقابية التي أطلقتها إسرائيل ضد حركة الجهاد الإسلامي

ورد الحركة برشقات صاروخية على أهداف إسرائيلية.. وسط دعوات دولية لضبط النفس ومنع تدهور الأوضاع بما يزعزع الاستقرار الهش ويؤثر سلبا على حياة السكان المدنيين..
الرئيس المصري قال إن بلاده تعمل مع شركائها من أجل استعادة السلام والاستقرار في قطاع غزة، كما يدور الحديث عن جهود قطرية لاحتواء الوضع المتفاقم.. فما هي فرص نجاح جهود تهدئة الأوضاع في غزة؟

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