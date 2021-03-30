هل توقف إدارة بايدن استهداف الحوثي للسعودية؟

جولة شرق أوسطية يجريها المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينغ في سبيل البحث عن حلول سياسية توقف حرب اليمن التي تداخلت فيها الملفات والصراعات الإقليمية والداخلية

ما يعقد العملية السياسية هناك حسب مراقبين. الخطة تشمل وقف إطلاق النار والتعامل فورا مع الوضع الإنساني القاسي وسط تبادل الاتهامات بين الحوثيين من جهة والرياض من جهة أخرى بتعطيل الحل. جهودٌ تأتي بعد إعلان السعودية مؤخرا عن مبادرة لحل الأزمة اليمينة، تتضمن وقفَ إطلاق النار من جانب واحد، معربةً عن أملها في استجابة الحوثيين لهذه المبادرة "صونا للدماء اليمينة". فيما تستمرُ الصواريخُ والمسيراتُ الحوثية بضرب العمق السعودي..

- هل تستطيع واشنطن تحقيقَ السلام حقاً ومن هي الجهات التي يجب أن تُحاور؟

- وأين يكمن القرارُ في إنهاء الحرب.. هل في الرياض وصنعاء أم يتعداه إلى عواصم أخرى؟

- كيف يمكن للحوثيين أن يستجيبوا لدعوة أعدائهم كما يقولون وكيف يمكن للرياض الخروجَ من حرب لا أمل يلوح بنهايتها؟

نتابع المزيد في حلقة اليوم من برنامج اسأل أكثر.

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