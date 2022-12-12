هل توقف أوروبا دعمها لأوكرانيا بعد نفاد مخزونها من الأسلحة؟
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ucx0
أعلن مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن دول الاتحاد استنفدت مخزوناتها العسكرية بسبب ما وفرته من أسلحة لدعم أوكرانيا.
وكتب بوريل في تغريدة على تويتر أن هذه الحرب بمثابة جرس إنذار للأوروبيين فيما يتعلق بقدراتهم العسكرية.
يأتي فيما كشف تقرير لقناة CNBC أن القوات الأوكرانية، تستهلك بسرعة فائقة مخزونات الأسلحة والذخيرة في الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، مما يخلق صعوبة في تجديدها ما لم يتم تشييد منشآت إنتاجية جديدة.
فما هي تداعيات الاقرار الأوروبي بتراجع مخزونات الأسلحة؟ وهل سنعكس ذلك على الموقف الأوروبي من استمرار الصراع؟