هل توقف أسلحة الغرب مفاوضات موسكو وكييف؟

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن أوكرانيا أظهرت عدم قدرتها على التفاوض، بعدما تراجعت عن مضمون مسودة الاتفاق التي وقع عليها الوفد الأوكراني في اسطنبول،

وقدمت مشروع اتفاق جديد مع روسيا بعيد كل البعد عن البنود التي تم تحديدها في اسطنبول..

وزيرُ الخارجية الروسي اتهم كييف بالمماطلة في المفاوضات، وقال إن واشنطن ودولا غربية أخرى تدفعها إلى مواصلة القتال.. بينما قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بسكوف إن إمدادات السلاح الغربي الى أوكرانيا لا تساهم في نجاح المفاوضات وسيكون لها تأثير...

فما وراء تغير الموقف الأوكراني؟ وكيف يؤثر ضخ الاسلحة على جهود الاتفاق السياسي؟

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