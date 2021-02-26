هل توسع واشنطن قصفها لمؤيدي إيران بالمنطقة؟

مؤشر سلبي على سياسة الإدارة الامريكية الجديدة...

تؤكد دمشق عقب الغارات التي استهدفت مناطقها الحدودية مع العراق قال البنتاغون إنها جاءت ردا على جماعات مدعومة من إيران قادت الهجمات الاخيرة على قواتها في العراق.

وزير الدفاع الأمريكي صرح أن قوات بلاده أصابت الهدف اعتمادا على معلومات استخباراتية قدمتها أطراف داخل بغداد وكردستان العراق وهو ما ألمح العراقيون إلى عدم صحته. وبينما أيدت لندن الضربات الأمريكية في سوريا أكدت موسكو انها انتهاك للقانون الدولي فيما دعت بكين إلى احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها

فما الرسائل التي أرادت واشنطن إيصالها من خلال هذه الغارات ومن المقصود بها؟ ولماذا حدد الهدف على الأراضي السورية لا العراقية؟ وهل تثير هذه الضربات أي رد من إيران وحلفائها في المنطقة؟

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