هل تورط واشنطن ولندن أوروبا بصدام مع روسيا؟

مواجهة بين أوروبا وروسيا، والحديث هنا لا يقتصر عن حرب اقتصادية بل يتعداه نحوَ صراعٍ مسلح تسعى إليه كلٌ من واشنطن ولندن حسب تصريحِ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

الذي ربط أيضا توسيعَ جغرافيا العملياتِ العسكرية في أوكرانيا خارجَ حدود الدنباس بالدعم العسكري الغربي ووصولِ الأسلحة بعيدة المدى، وذلك تزامنا مع حُزمةٍ جديدة من المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا تضم أربعَ منظومات هايمارس الصاروخية التي دمرت روسيا عددا منها في الميدان..

الرسالةُ واضحةٌ للحكومات الغربية المنهكةِ من الجولة الأولى والتي سقطت فيها حكوماتُ عدة حتى الآن على وقع سياسة "محاربة روسيا" بأمر أمريكي ولو أتى على حساب المواطن الأوروبي نفسه..

- ما مدى إمكانية حرب مباشرة أوروبية روسية؟

- لماذا تذعن أوروبا للشروط الأمريكية وهي المتضرر الأول، إذ يكفي النظرُ لاقتصادها لإدراك ذلك؟

- ما هو الموقفُ الروسي، وكيف يمكن لموسكو أن تمنعَ عودةَ ذكريات الحرب إلى شوارع وساحات أوروبا؟





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