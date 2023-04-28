هل تورط واشنطن وحلفاؤها دولا أخرى بمواجهة مع روسيا والصين؟

في اجتماع لوزراء دفاع منظمة شنغهاي للتعاون بالعاصمة الهندية، أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ألا تراجع عن تشكيلِ عالمٍ متعدد الأقطاب بعيدا عن هيمنة الولايات المتحدة

التي اتهمها بالعمل على جر دول لمواجهات عسكرية مع موسكو وبكين، بهذا الصدد أشار الوزير الروسي إلى الصراع في أوكرانيا وسعي الولايات المتحدة لفرض تحولات في الهيكل الأمني جنوب شرق آسيا كنماذج لهذه السياسات الأمريكية في تغيير نظام العلاقات الدولية بإنشاء تحالفات إقليمية خاضعة لرقابتها.

فما هي رسائل موسكو من خلال التأكيد من داخل أروقة اجتماع منظمة شنغهاي في نيودلهي على حتمية التعددية القطبية؟

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