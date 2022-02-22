هل تورط واشنطن كييف وتشعل حربا ضد روسيا؟
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سيل من المواقف وردود الأفعال التي تتوالى من عواصم غربية على قرار روسيا الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك
إلى جانب إدانة الخطوة، والإعداد لحزم من العقوبات التي تقول موسكو أنها تتوقعها أصلا.
أوربيون يدعون لإحياء صيغة نورماندي، وبرلين تتخذ قرار صعبا بتعليق التصديق على مشروع "نورد ستريم 2"، وتدعو كييف روسيا إلى حل القضية من خلال الحوار بأي صيغة كانت.
على المقلب الآخر تبدو روسيا ماضية بخيارها لأسباب لم تتغير بعد، ويصادق مجلس الاتحاد الروسي على طلب بوتين السماح بتحرك الجيش خارج البلاد
فهل يكون القرار الروسي نواة حل سياسي للأوضاع في شرق أوكرانيا بديلا عن المواجهة العسكرية؟ أم سيقابل بالتصعيد؟
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