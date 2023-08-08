 
مباشر
اسأل أكثر

هل تورط فرنسا دول إيكواس بحرب كبيرة في النيجر؟

أخبار العالم

تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vttd

اتفق رؤساء أركان المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إيكواس على حشد قوة من خمسة وعشرين ألف عسكري لتدخل محتمل في النيجر

بهذا الصدد نقلت إذاعة فرنسا الدولية عن مسؤول في الرئاسة النيجرية أن أبوجا مستعدة لتقديم نصف القوة التي تنوي التدخل في النيجر، من جانبها جددت باريس وفق تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية دعمها لجهود بلدان المنطقة لاستعادة الديمقراطية في النيجر أيا كانت طبيعة القرار.
بموازاة ذلك وجه أربعة وتسعون نائبا في الجمعية الوطنية رسالةً إلى الرئيس إيمانويل ماكرون نشرتها صحيفة لوفيغارو يدعونَهُ فيها إلى مراجعةِ سياساتِ فرنسا في إفريقيا، وأكد النواب في نصِّ الرسالة أن السياسات الحالية تفقد فرنسا مكانتَها في إفريقيا.
فهل مازال الخيار العسكري قائما بعد مضي يوم على انقضاء مهلة الإيكواس؟ وهل تدفع أزمة النيجر فرنسا لإعادة النظر في طبيعة علاقاتها مع الدول الافريقية؟

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا