هل تورطت أوكرانيا بهجوم المسيرات على منشأة عسكرية إيرانية؟

وصفت وزارة الخارجية الإيرانية تصريحات مستشار الرئيس الأوكراني مخايلو بودولياك، حول هجوم أصفهان بالعدائية،

واستدعت الوزارة القائم بالأعمال الأوكراني في طهران وطالبته بتقديم توضيحات حول تصريحات المسؤول الأوكراني، التي لمح فيها إلى دور لنظام كييف في استهداف مواقع عسكرية في أصفهان.

من جانبها وبعيدا عن التلميحات الأوكرانية، كشفت مصادر إعلامية أمريكية نقلا عن مسؤولين في واشنطن بأن إسرائيل تقف وراء الهجوم الذي نفذ بطائرات مسيرة انطلقت من داخل الأراضي الإيرانية.

فما هي دلالات الموقف الأوكراني؟ وما حقيقة ارتباط إسرائيل بالهجوم؟ وهل من دور لواشنطن في ضوء مساعيها لاحتواء طموحات طهران النووية والعسكرية؟

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