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هل توافق أوروبا على نقل غاز روسيا عبر تركيا؟

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الأوامرُ أعطيت من قبل الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردواغان للشروع في الأعمال المشتركة لبدء العمل بإنشاء المركز الدولي لتوزيع الغاز في تركيا باعتبار أن الأخيرة دولةٌ موثوقٌ فيها بالنسبة للكرملين الذي اعتبر أن هذا المشروع يستبعد تسييس موضوع الطاقة كما يحدث الآن في ما يخص مصادر الطاقة الروسية وصولا لتدمير خط غاز السيل الشمالي ومحاولات تدمير أخرى إما بالعقوبات في أوقات السلم وإما بتفجيرات في توقيت الحرب..
- ما أهمية هذا المشروع بالنسبة للبلدين وللعالم وهل حظي بالتوافق الإقليمي عليه من قبل الدول المنتجة؟
- هل ينسف هذا التنسيق المشترك أي جهود غربية لتدمير الاقتصاد العالمي في المستقبل كما تحاول واشنطن الآن من خلال مشروع نوبيك ومحاولات تفتيت أوبك+؟
- وما موقع هذا المشروع في نظام متعدد الأقطاب؟ وهل توافق أوروبا على نقل غاز روسيا عبر تركيا؟

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