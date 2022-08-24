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هل تواصل أوروبا على غرار واشنطن تسليح كييف؟

أخبار العالم

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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تقديم أكبر حزمة مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا تقترب قيمتها من ثلاثة مليارات دولار..

بينما أعلنت بريطانيا عن مساعدةٍ جديدة بقيمة 54 مليون جنيه استرليني تشمل 200 طائرة مسيرة وذخائر.. وتطلب أوكرانيا بشراهة مزيدًا من الدعم غربي للاستمرار في الحرب.. بينما تعاني أوروبا من التضخم وارتفاع أسعار الطاقة والتراجع الاقتصادي، ورغبة المواطنين في تخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم  في ظل سياسات حكومية أدت الى مزيد من المعاناة..

فهل تمتلك أوروبا نفسا طويلا لتحمل المزيد من أعباء الحرب في أوكرانيا بعد ستة أشهر من القتال؟

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