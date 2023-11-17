هل تهديد إسرائيل بتعطيش الأردن بداية لانهيار اتفاق السلام؟

إذا كنتم تريدون أن تموتوا من العطش فهذا خياركم، هكذا يأتي رد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت على وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي..

حيث أعلن الصفدي عدم التوقيع على اتفاقية لتبادل الطاقة بالمياه مع إسرائيل احتجاجًا على حرب تل أبيب ضد قطاع غزة.. وفيما يشير بينيت إلى أن إسرائيل لديها ما تحتاجه من مصادر الطاقة، أما الأردن فليس لديه ما يكفي من المياه لسكانه، يهدد الصفدي بأن معاهدات السلام ستصبح وثائق يجمعها الغبار في ظل ما تقوم به تل أبيب من جرائم حرب ضد الإنسانية في غزة، مضيفا أن إسرائيل دولة قائمة بالاحتلال وأن غزة منطقة محتلة والمقاومة ضد الاحتلال حق مشروع.

فهل يتطور التصعيد الأردني ضد إسرائيل إلى حافة انهيار معاهدة السلام بين الجانبين؟ وما خيارات عمان إذا ما أقدمت تل أبيب على خطط تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأردن؟

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