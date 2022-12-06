هل تهدد شراكة الصين مع السعودية المصالح الأمنية الأمريكية؟

يبدأ الرئيس الصيني شي جين بينغ زيارة للسعودية تستمر ثلاثة أيام، سيشارك خلالها في قمتين "خليجية صينية" و"عربية صينية" يحضرهما قادة دول المنطقة،

ومن المنتظر أن يتم التوقيع على اتفاقات مبدئية بأكثر من ثلاثين مليار دولار

الزيارة بمستواها وتوقيتها ومضامينها توصل الشراكة السعودية الصينية إلى مرحلة جديدة، وتفتح الباب حتى قبل بدئها لمقارنة العلاقات مع الحليف التقليدي في واشنطن الذي استقبل استقبالا باردا في جدة في زيارته الأخيرة

Your browser does not support audio tag.