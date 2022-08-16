هل تنهي شراكة روسيا والصين هيمنة واشنطن؟

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الغرب يحاول إجبار الدول المستقلة على الانصياع لإرادته، والحياة وفقا لقواعد الآخرين من أجل الحفاظ على هيمنته والتطفل على تلك الدول،

مشيرًا أن الوضع في العالم يتغير بشكل ديناميكي، حيث يختار المزيد من الدول والشعوب طريق التنمية السيادية. وفي كلمته أمام مؤتمر موسكو الدولي العاشر للأمن شدد بوتين على إصرار روسيا على تعزيز قواتها المسلحة، وغيرها من الهياكل الأمنية، واتخاذ خطوات من شأنها أن تساعد في بناء عالم أكثر ديمقراطية، يحمي حقوق جميع الشعوب، ويضمن التنوع الثقافي والحضاري لها.

فبأي شكل يقرأ الغرب تصريحات الرئيس الروسي؟ وما هي أدوات روسيا والصين في تعزيز العالم متعدد الأقطاب؟

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