هل تنهي إقامة مصر مخيمات ضخمة بغزة خطط إسرائيل لتهجير الفلسطينيين؟

يكشف الهلال الأحمر المصري عن إقامته مخيمات ضخمة بطلب من القيادة السياسية المصرية جنوب غرب خان يونس بقطاع غزة..

إذ تفيد وسائل إعلام إسرائيلية أن القاهرة أقامت مخيما ضخما في رفح الفلسطينية من أجل إبقاء المشكلة داخل حدود غزة، وعدم السماح لها بالتدفق جنوبا نحو شبه جزيرة سيناء.

يأتي هذا فيما حذر مسؤول أمني إسرائيلي كبير في تصريحات لموقع زمان الإخباري الإسرائيلي من فقدان تل أبيب السيطرة على محور فيلادلفيا المتاخم للحدود المصرية، مضيفًا أن أي عملية لإنهاء سيطرة الفصائل الفلسطينية على غزة يجب أن تشمل بسطَ نفوذ الجيش الإسرائيلي على هذا المحور بالكامل وفرضَ سيطرة تامة على طول الحدود المصرية الفلسطينية مع قطاع غزة.

فكيف تسهم الخطوة المصرية في القضاء على مخططات تهجير الفلسطينيين؟ وبأي طريقة ستتعاطى تل أبيب مع تبعاتها؟

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