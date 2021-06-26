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واشنطن تهدد بالانسحاب.. هل تنهار مفاوضات فيينا النووية مع إيران؟

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في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أن موعد انسحاب الولايات المتحدة من المحادثات النووية في فيينا مع إيران يقترب،

بلينكن الذي لم يحدد أي موعد لهذه الخطوة أشار إلى أن استمرار طهران في تطوير برنامجها النووي سيعقد العودة إلى معايير الاتفاق الأصلي.
من جانبه قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران روبرت مالي إن بلاده لن توافق على إزالة جميع العقوبات التي فرضتها الإدارة السابقة.
وفي تعقيب الخارجية الايرانية أعلن المتحدث باسمها سعيد خطيب زاده أن موقف طهران لم يتبدل منذ بدء المحادثات ومازال قائما على ضرورة التأكد من رفع العقوبات قبل العودة للوفاء بالتزاماتها النووية.
فما هي دلالات تصريحات بلينكين؟ وهل تنهار المحادثات أمام جدل المسؤول عن الخطوة الأولى؟

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