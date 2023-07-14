هل تنقل الذخائر العنقودية الأمريكية لأوكرانيا النزاع مع روسيا لمستوى أخطر؟

أكد الرئيس الروسي أن إرسال أسلحة جديدة إلى كييف سيؤدي إلى تفاقم الوضع في أوكرانيا وتأجيج الصراع، وأضاف أن الاستمرار على هذا النهج من قبل بعض الأطراف لن يغير شيئا في ساحة المعركة.

تصريحات بوتين نسج على منوالها وزير دفاعه سيرغي شويغو الذي شدد أن تزويد الولايات المتحدة لأوكرانيا بذخائر عنقودية، سيضطر القوات المسلحة الروسية إلى استخدام أسلحة مماثلة ضد القوات الأوكرانية، مشيرًا إلى أن الذخائر العنقودية الروسية أكثر فاعلية من الأمريكية، فضلًا عن أن مداها أوسع وأكثر تنوعًا.

فما شكل التغيير الذي ستحدثه القنابل العنقودية الأمريكية في أرض المعركة؟ ثم ما المدى الذي ستذهب إليه موسكو في الرد على هذه الأسلحة الغربية؟

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