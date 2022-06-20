هل تنضم دول عربية لتحالف إسرائيل ضد إيران؟

في خضم توتر يتصاعد خلال الأسابيع الأخيرة بين إسرائيل وإيران، كشف وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس عن تطوير تحالف دفاعي جوي بمشاركة الولايات المتحدة وشركاء إقليميين.

غانتس أعلن أن التحالف الذي يحمل اسم الدفاع الجوي للشرق الأوسط نجح في إحباط محاولات إيرانية لمهاجمة إسرائيل ودول أخرى في المنطقة مشيرا إلى أن جولة الرئيس الأمريكي جو بايدن المقبلة في المنطقة ستدعم عمل هذا التحالف.

هذا وكشف تقرير لصحيفة الولستريت جورنال أن إسرائيل تكثف حملتها لإحباط برامج إيران النووية والصاروخية والطائرات بدون طيار من خلال عمليات استهداف للعمق الإيراني.

فما هي دلالات الكشف عن تشكيل هذا التحالف الجوي الشرق أوسطي؟ وما هي خيارات إيران مع تراجع احتمالات التوصل لاتفاق نووي؟