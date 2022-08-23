هل تنسحب تركيا من سوريا وتوقف دعمها للفصائل؟

يكثر الحديث هذه الأيام عن سعي لإعادة فتح قنوات التواصل الديبلوماسي بين أنقرة ودمشق. لا تخفي روسيا أنها تعمل على هذا الخط وعلى أعلى المستويات

ويبدو أن الطرفين لا مانع لديهما، ولكن بشروط.. لدى دمشق خطوط حمر سيادية ترفض تجاوزها، ولدى أنقرة هواجس ومصالح ترفض التنازل عنها. لكن، لا شك في أن مصالح الجانبين تلتقي في عدد من القضايا، كالنظرة للوجود الأميركي والتوجس من الدور الكردي في شمال شرق البلاد.

فهل يمكن الوصول إلى توافقات بين دمشق وأنقرة؟ ومن أين يبدأ الطرفان؟

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