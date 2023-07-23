هل تنزلق أزمة التعديلات القضائية بإسرائيل إلى حرب أهلية؟

ساحة تغلي على وقع أزمة التعديلات القضائية، هكذا يبدو المشهد في إسرائيل مع اقتراب الكنيست من التصويت على القانون الذي يلغي حجة المعقولية،

ففي القدس وتل أبيب يبدو الانقسام جليًا ما بين تظاهرات معارضة ومؤيدة لخطة الحكومة إصلاح القضاء، أما الخطر الداهم فيلقي بظلاله أكثر على المؤسسة العسكرية ويتمثل في إعلان آلاف جنود الاحتياط رفضهم لأداء الخدمة حال إقرار التعديلات، وهو أمر دفع قادة الجيش للتحذير من أن عدم الحضور للخدمة الاحتياطية يضر بالجيش بالمؤسسة العسكرية والأمن القومي وأن إصلاحه سيتطلب وقتا طويلا.

فإلى أي سيناريوهات تمضي معركة التعديلات القضائية في إسرائيل؟ وما فرص انزلاق الأوضاع لحرب أهلية؟

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