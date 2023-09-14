هل تنجح واشنطن في إفشال نظام عالمي جديد بقيادة روسيا والصين؟

في إقرار أمريكي نادر بالتحولات التي يشهدها النظام العالمي نحو إنهاء الأحادية القطبية، وصف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ما يشهده العالم من تغيرات

بأنها أكبر من مجرد تحد للنظام القائم منذ نهاية الحرب البادرة لأنها بداية نهاية حقبة أعقبت الحرب الباردة.

بهذا الصدد وصف الوزير الأمريكي العملية العسكرية في أوكرانيا بأنها التهديد الطارئ والأخطر على النظام الدولي مع استمرار الشراكة بين موسكو وبكين حسب بلينكن في جعل العالم مكانا أكثر أمانا للأنظمة الاستبدادية.

من جانبه حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من خطر خطط حلف الناتو وتأثيرها على الاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

فما هي دلالات تصريحات بلينكين؟ وما الذي تخشاه واشنطن من التنسيق الروسي الصيني؟

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