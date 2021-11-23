هل تنجح واشنطن بتخفيض أسعار النفط العالمية بعد اللجوء لاحتياطها الاستراتيجي؟

في مسعى منسّق بين الدول المستوردة للنفط للتخفيف من ارتفاع أسعار الوقود، كشفت الولايات المتحدة عن أولى خطواتها لتهدئة أسعار النفط المرتفعة حيث بادر الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إصدار أمر باستخدام خمسين مليون برميل من المخزون الاستراتيجي.

على ذات النهج الأمريكي، بادرت كوريا الجنوبية والهند وبريطانيا إلى إعلان السحب بنسب متفاوتة، فيما تدرس دول أخرى كاليابان هذا القرار.

ورغم تراجع أسعار النفط مباشرة بعد إعلان خطة البيت الأبيض إلا أنها عاودت الارتفاع في إشارة من الأسواق العالمية إلى ضعف تأثير الضغوط الأمريكية.

من جانبها حذرت منظمة أوبك بلاس من إعادة النظر خلال اجتماعها المقبل بداية شهر ديسمبر في خطط سابقة لزيادة الامدادات في حال المضي في خطة السحب من الاحتياطيات.

فهل أظهرت الخطة الأمريكية عجزها؟ وما الأدوات المتبقية للتعامل مع ارتفاع الأسعار؟