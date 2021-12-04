ما مصير مبادرة الرئيس الفرنسي لحل أزمة لبنان مع السعودية؟

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن مبادرةٍ فرنسية سعودية لمعالجةِ الأزمة بين الرياض وبيروت.

وقال إنه حصل على تعهد من السعودية بأنها ستعود للعبِ دورٍ اقتصاديٍ في لبنان عندما تشرع الحكومة في بيروت بتنفيذ الإصلاحات.. كما اتفق الطرفان على دعم لبنان نحو الإلتزام باتفاق الطائف وتنفيذ الإصلاحات وحصر السلاح بيد مؤسسات الدولة الشرعية، وأن لا يكون لبنان منطلقا لاي اعمال توصف بالإرهابية تزعزع استقرار المنطقة..

رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي قال إن اتصاله مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان خطوة هامة لعودة العلاقات الأخوية والتاريخية مع السعودية مجددا التزامه بتنفيذ الاصلاحات.

فهل تنهي مبادرة ماكرون الخلاف اللبناني الخليجي؟ وهل تشكل رافدا لدعم اقتصادي ينتشل لبنان من أزمته الحالية؟

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