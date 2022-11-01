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هل تنجح قمة الجزائر في لم الشمل العربي؟

أخبار العالم العربي

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تحت شعار لم الشمل العربي انطلقت القمة العربية الحادية والثلاثون في الجزائر، بعد غياب لثلاث سنوات بسبب جائحة كورونا

ودعا الرئيس التونسي قيس سعيد في كلمته الافتتاحية للقمة الى لم الشمل العربي وتجاوز الخلافات والتمسك بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
ليسلم سعيد الكلمة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الذي دعا بدوره الى التوجه الجمعية العامة للأمم المتحدة للمطالبة بعضوية كاملة لفلسطين في المنظمة الأممية، وتناقش القمة ملفات عدة وعلى رأسها الأمن الغذائي العربي.

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