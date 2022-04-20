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هل تنجح خطة الغرب "طويلة الأمد" لعزل روسيا؟

أخبار العالم

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إضعاف روسيا على المدى الطويل، هكذا تبدو الاستراتيجية الجديدة التي تعكف الولايات المتحدة وحلفاؤها على إعدادها بحسب ما كانت كشفت عنه صحيفة واشنطن بوست الأمريكية.

معالم الاستراتيجية ترتكز بالتخطيط لعالم مختلف تماما لن يعود الغرب فيه يحاول التعايش والتعاون مع روسيا، بل سيسعى بشكل ناشط إلى عزلها وإضعافها كهدف استراتيجي طويل الأمد.
في المقابل يؤكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف أن الغرب الذي يشن حربا اقتصادية ضد روسيا، لن يفلح في خنق اقتصادها وعزلها عن العالم والدول الأخرى.
فما شكل التغيير الذي ستحدثه هذه الاستراتيجية المرتقبة؟ وهل بقي في يد الغرب أوراق للضغط على روسيا؟

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