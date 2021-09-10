هل تنجح حكومة ميقاتي بإخراج لبنان من أزمته؟

عقدة تشكيل الحكومة اللبنانية تفك بعد ثلاثة عشر شهرا من التجاذبات السياسية..

ترحيب داخلي ودولي بحكومة نجيب ميقاتي الذي تعهد بإخراج لبنان من أزمته، بعد أن تفاقمت معاناة اللبنانيين بسبب ندرة في البنزين والأدوية والمياه والخبز وغيرها من المواد الأساسية وأمام هذا الوضع تبقى تفاصيل مخطط عمل الحكومة مبهمة لحد الآن وسط حديث عن تقديم البطاقات التموينية للعائلات الفقيرة وقرار رفع الدعم الذي قال ميقاتي إن حكومته مضطرة للمضي فيه بسبب نفاد العملة الصعبة.

فهل يعكس التوافق السياسي الداخلي قرارا إقليميا ودوليا بإنهاء الأزمة في لبنان؟ وما إمكانية صموده أمام التحديات؟





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