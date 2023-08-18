هل تنجح التهديدات الأمريكية في تغيير موقف تركيا تجاه روسيا؟

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر مطلعة أن الإدارة الأمريكية تتجه لاتخاذ إجراءات صارمة ضد تركيا بسبب عدم انخراطها في العقوبات الغربية المفروضة على روسيا.

وأوردت الصحيفة حسب مصادرها أن الولايات المتحدة منزعجة من ارتفاع معدلات التبادل التجاري بين تركيا وروسيا رغم العقوبات، الموقف الأمريكي يأتي في ضوء تحرك أعلنت عنه وزارة الخارجية في واشنطن قبل نحو شهر لتوسيع نظام العقوبات وتشديد الرقابة على التزام الدول الأخرى لوقف التفاف موسكو الناجح على الاجراءات الغربية ضدها.

فهل تخضع أنقرة للضغوط الأمريكية للالتزام بالعقوبات على موسكو؟ وهل تفرض ظروف الأزمة الاقتصادية على أنقرة التماهي مع التوجهات الغربية؟

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