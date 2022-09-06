هل تنجح إسرائيل بمنع تحول إيران إلى دولة نووية؟

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد إنه اتفق مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، على حق تل أبيب في حرية التصرف بما تراه مناسبا لمنع إيران من حيازة سلاح نووي

واعتبر أن استمرار استفزازات إيران حسب وصفه سيكشف لها يد إسرائيل الطولى..

يأتي ذلك بينما أوفدت تل أبيب رئيس جهاز الموساد إلى واشنطن ضمن مساعيها لتغيير موقف الإدارة الأمريكية، ويلوح في الأفق تشاؤم أوروبي بخصوص سرعة التوصل الى تفاهم خاصة بعد الرد الإيراني الأخير المطالب بضمانات دولية على رأسها وقف تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول ملفات تعتبرها طهران ملفقة... الحرس الثوري الإيراني حذر من وجود ما وصفه بالكيان الصهيوني قرب إيران، وأكد أنه لن يسمح لدول المنطقة بالارتباط بالعدو على حد قوله..

فهل منح بايدن حكومة لابيد صكا على بياض بخصوص إيران؟ وإلى أي حد يمكن أن يصل التهديد الإسرائيلي؟

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