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هل تنجح أي خطة إسرائيلية أمريكية لنشر قوة عربية في غزة؟

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أفادت وسائل إعلام بأن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت حقق خلال زيارته لواشنطن تقدما كبيرا في خطته لجلب قوة متعددة الجنسيات إلى قطاع غزة.

 وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن القوة ستتألف من عناصر مسلحة من ثلاث دول عربية لها علاقات مع إسرائيل، لم تنشر وزارة الدفاع أسماءها خوفا من أن يجعل ذلك هذه الخطوة صعبة التنفيذ. و ستقوم القوة حسب الصحيفة بتأمين قوافل المساعدات الإنسانية، والميناء الذي يتم بناؤه في قطاع غزة، على أن تقود الولايات المتحدة هذه القوة متعددة الجنسيات، حتى لو لم يكن لديها قوات على الأرض، حسب يديعوت أحرونوت.
وفي السياق نفسه نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مسؤول عربي قوله إن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أساء الفهم حول إرسال قوات عربية إلى قطاع غزة. و أن الدول العربية ليست مستعدة لإرسال قوات لتأمين قوافل المساعدات، وإنما للمشاركة في قوة حفظ سلام بعد الحرب. فهل تنجح خطة غالانت بإدخال قوات عربية الى قطاع غزة حسبما نقلته وسائل الإعلام؟

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