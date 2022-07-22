هل تنتهي أزمة حبوب أوكرانيا باتفاق إسطنبول؟

شهدت مدينة اسطنبول التركية مراسم التوقيع على اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية ورفع القيود التي فرضتها العقوبات الغربية على نقل المنتجات الغذائية الروسية.

آلية الاتفاق نصت على نقل الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، وإنشاء مجموعات من المفتشين من جميع الأطراف لفحص السفن قبل وبعد انتقالها إلى الموانئ الأوكرانية وفق جدول زمني يشرف عليه مركز التنسيق المشترك في اسطنبول.

وفي أول تعقيب من الجانب الروسي رحب وزير الخارجية سيرغي لافروف بعدم عرقلة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لاتفاق الحبوب، مشيرا إلى أن حرص موسكو على التوصل إلى حل لأزمة الحبوب يكشف الطبيعة المصطنعة لمحاولات الغرب تحميل موسكو مسؤولية مشاكل الغذاء العالمية.. من جانبه اعتبر الرئيس التركي اتفاق الحبوب منعطفا نحو السلم والاستقرار، وإنهاء الحرب عبر المفاوضات.

فهل ينجح اتفاق إسطنبول في الحد من أزمة الغذاء العالمية؟