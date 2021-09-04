معارك عنيفة في بنجشير.. ماذا عن حكومة طالبان المرتقبة؟

على أساس جماعي يقول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجب أن تبنى قرارات الاعتراف بأي قوى سياسية في أفغانستان الذي اعتبر تطورات الوضع فيه كارثية، وعلى وقع المعارك المستمرة في بنشجير تزداد مخاوف دول آسيا الوسطى من تفكك أفغانستان وتحوله إلى بؤرة للإرهاب بينما توجه الأنظار لمشاورات تشكيل الحكومة حتى يتسنى للمجتمع الدولي التعامل مع طرف واحد تكون بيده السلطة

فهل تلتقط واشنطن وحلفاؤها رسائل موسكو؟ وما الذي يحدد تحقيق طالبان لإجماع دولي حولها قبل أن تحظى باعتراف كامل؟