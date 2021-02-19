هل تمنع إسرائيل الاتفاق بين طهران وواشنطن؟

جدليةُ النووي الإيراني تبقى من أهمِ القضايا المطروحةِ في عواصم صنع القرار بين من يراها تهديداً وجوديا ومن يُعدّها حقاً طبيعيا، طالما اقتصر على السلمي منه..

لكن صناعَ القرار مجمعون على منع إيرانَ امتلاكَ قوةٍ عسكريةٍ نووية.. وهنا مربطُ الفرس، فهناك من يرى أن الاتفاقَ النووي كان أفضلَ صيغة للتعامل من طهران وآخرون يرفضون تكرارَ ما يقولون إنه خطأ سنة 2015.. فإسرائيلُ تحذر أن العودةَ للاتفاق تعني امتلاكَ إيرانَ لترسانةِ سلاح نووي وتضغطُ في هذا الاتجاه على حليفتها واشنطن للتقيُّد بقرار انسحاب ترامب رغم رسائلِ الطمأنة من خلفه جو بايدن.

1- هل ستسمح إسرائيلُ للدول الموقعةِ بالعودة إلى الاتفاق مع طهران؟

2- وإن حدث ذلك، كيف ستتصرف إسرائيل.. بحرب مفتوحة أم بالتسليم بالأمر الواقع؟

3- وماذا عن إيران الرافضةِ أيَ تعديل في الاتفاق حول ما يثير قلقَ دول عدة من صواريخَ بالستية ودورٍ إقليمي غيرِ مرحب به في دول عدة كما يراه مراقبون..

نناقش المزيد في حلقتنا لهذا اليوم من اسأل أكثر.

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