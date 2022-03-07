هل تلعب الصين دور الوسيط بين روسيا وأوكرانيا؟

مع تواصل العملية العسكرية الروسية انتهت الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في بيلاروس دون تحقيق تقدم يذكر بحسب تأكيد رئيس الوفد الروسي فلاديمير مدينسكي.

وفيما لا تزال المفاوضات تراوح مكانها، أعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن بكين مستعدةٌ للعب دور بناء لتسهيل الحوار بين موسكو وكييف والعمل جنبا إلى جنب مع المجتمع الدولي للقيام بالوساطة اللازمة. يأتي هذا وسط اجتماع ثلاثي يجمع وزراء خارجية تركيا وروسيا وأوكرانيا في أنطاليا بتركيا يوم الخميس المقبل.

فكيف تفسر نتائجُ الجولة الثالثة من المفاوضات؟ ما قدرة بكين على تحقيق اختراق في الأزمة وسط حديثها عن الوساطة؟ وكيف ستتعاطى الأطراف الغربية مع أي وساطة صينية؟ ثم ما المأمول من لقاء أنطاليا؟

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