أزمة سد النهضة.. هل تلزم مصر والسودان إثيوبيا باتفاق قانوني؟

من موسكو الى بروكسل، حراك سوداني مصري دبلوماسي سياسي مكثف لحشد موقف دولي داعم للقاهرة والخرطوم في ملف سد النهضة.

من روسيا، قالت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، انها تثق في إقناع روسيا إثيوبيا "بتحكيم صوت العقل"، في ظل تعثر المفاوضات.وفي بروكسل، حط وزير الخارجية المصري سامح شكري رحاله ليبحث مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي عددا من القضايا من بينها سد النهضة.

نسأل اكثر عن تطورات ملف سد النهضة والحراك المصري السوداني.. كيف تتلقى اثيوبيا المواقف الدولية المختلفة ومنها انتقاد الاتحاد الأوروبي الأخير لإعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني للسد دون التوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب؟ وما أوراق الأطراف المختلفة في هذه القضية؟

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