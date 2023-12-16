هل تلجأ إسرائيل لخيار الحرب إن لم يبتعد حزب الله عن الحدود؟

توعد عضو المجلس الحربي الإسرائيلي بيني غانتس بإزالة حزب الله من الحدود الشمالية إذا لم يعمل العالم على ذلك

من جانبه كشف عضو الكنيست يولي إدلشتاين، أن إسرائيل تعمل دبلوماسيا لإبعاد حزب الله عن حدودها الشمالية وأن البديل عن الاتفاق سيكون الحرب.

من جانبه ذكر مسؤول لبناني رفض الكشف عن اسمه، أن مسؤولين أميركيين وفرنسيين زاروا بيروت لبحث الوضع الأمني في الجنوب.

ومقابل تهديد المسؤولين الاسرائيليين بخيار الحرب الشاملة يتمسك الكونغرس الأمريكي بضرورة ضمان عدم توسع نطاق الصراع في المنطقة والتزام التهدئة.

فما مدى جدية إسرائيل في تلويحها بفتح جبهة الشمال؟ وهل تفلح الاتصالات الدولية في منع توسع نطاق الصراع؟

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