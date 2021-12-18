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هل تكون مفاوضات فيينا القادمة الأخيرة بين إيران والولايات المتحدة؟

أخبار العالم

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في ظل تقدم حذر وخجول وقضايا لا تزال عصية على الحل، انتهت الجولة السابعة من مفاوضات فيينا النووية غير المباشرة بين طهران والقوى الغربية

وسط حديث إيراني أن الجولة المقبلة من المحادثات قد تكون الأخيرة إن كانت لدى الغرب إرادة لرفع العقوبات.


إلى ذلك أكد مسؤول رفيع في الخارجية الأمريكية أن مفاوضات فيينا أحرزت تقدما في جولتها السابعة، لكن وتيرة التفاوض الحالي بشأن القضايا الخلافية غير كافية للأمل بإحياء اتفاق إيران النووي.
فما أبرز المكاسب التي حققتها أطراف المفاوضات النووية؟ ثم ما هي القضايا العالقة التي غصت في حلق المفاوضين؟  

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