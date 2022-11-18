هل تكشف السويد عن منفذ تفجير السيل الشمالي؟

بعد 53 يوماً من عملية التخريب الإرهابية التي طالت خطي "السيل الشمالي" لنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر قاع بحر البلطيق، بدأت تظهر بعض الحقائق.

الجديد إعلان مكتب المدعي العام السويدي أن ما جرى عملية وتخريب وأنه تم العثور على آثار متفجرات بالقرب من موقف الحادث. روسيا سبق أن قالت منذ البداية إنها عملية تخريب، واتهمت بريطانيا بالضلوع في ما جرى، وهي الآن ترى في ما أعلنه الادعاء السويدي خطوة بالاتجاه الصحيح. فهل سنصل إلى كشف حقيقة ما جرى ومن يقف وراءه؟ أمرٌ دونه شكوك كبيرة طالما أن روسيا لا تزال مستبعدةً من التحقيق. وطالما أنه حتى لو تمكنت ستوكهولم من الوصول إلى الجاني، إلا أنها على الأرجح لن تجرؤ على الإعلان عن هويته؟

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