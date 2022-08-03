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هل تكرر واشنطن سيناريو أوكرانيا مع الصين؟

أخبار العالم

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صبت نانسي بيلوسي الزيت على نار مضيق تايوان ومشت.. وعلى قاعدة قتل القتيل والسير في جَنازته سارعت بلادها إلى التحذير من التصعيد. لكن الملف لم يُقْفَل بالنسبة للصين.

 فهي، إلى المناورات العسكرية الضخمة التي أطلقتها حول الجزيرة، توعَّدت بمعاقبة كل من يسيءُ للصين، ما يعني أن الرد الصيني لا يزال في بداياته. الخطوة الأميركية لم ترَ فيها روسيا سوى رغبة واشنطن في إثبات قدرتها على الإفلات من المحاسبة، تماماً كما في الحالة الأوكرانية. فهل ستفلت واشنطن من المحاسبة؟ أم أنها تنجح في تكرار السيناريو الأوكراني في تايوان؟ وماذا يعني كلام بكين على أن توحيد البر الصيني مع تايوان حتمية تاريخية؟

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موقع: طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية يعتقد أن بيلوسي على متنها أقلعت من كوالالمبور