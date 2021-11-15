هل تقود أزمة المهاجرين لصدام بيلاروسي غربي؟

بعد سنوات من اعتمادها سياسة الباب المفتوح واستقبالها عشرات آلاف اللاجئين لدواعي إنسانية، أوروبا توصد اليوم أبوابها بوجه بضع مئات من المهاجرين العالقين على حدود بيلاروس وبولندا

لتنشأ أزمة سياسية حادة تفرض بموجبها عقوبات على مينسك.

وبينما تقول دول أوروبية إن بيلاروسيا تختلق الأزمة لزعزعة استقرار حدودها الخارجية، يؤكد الرئيس البيلاروسي ألكساندر لوكاشينكو أن بلاده لا تريد اندلاع نزاع على الحدود، ويعلن استعداده لإعادتهم الى بلادهم..

وبين هذا وذاك تطرح موسكو دور الوساطة..

ما حقيقة الأزمة المتفاقمة على الحدود؟ من يتحمل المسؤولية؟ وأين يكمن المخرج بالنسبة للحلقة الأضعف هنا "المهاجرون"؟

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