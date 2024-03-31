 
مباشر
عاجل
إصابة 3 إسرائيليين بجروح خطيرة في عملية طعن في أسدود (فيديو)
اسأل أكثر

هل تقدم إسرائيل تنازلات بمفاوضات تبادل الأسرى مع حماس؟

أخبار العالم

تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x9li

إلى القاهرة عادت مفاوضات الهدنة في غزة، من دون آمال كبيرة باختلاف مصير هذه الجولة عن مصير سابقاتها. تصطدم المفاوضات بتمترس صارم لتلِّ أبيب وحماس خلف مطالبهما.

فحماس لم يعد لديها ما تخسره.. ومقابل إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين تريد إنجازاً يبرِّرُ إلى حدٍّ ما الثمن الباهظ الذي دفعه قطاع غزة بعد "طوفان الأقصى". أما نتنياهو المُمسِكُ بمفاتيح المفاوضات، فلم يحقق إنجازاً في غزة، ويريد أن يكسب عبر التفاوض ما عجز عنه في الميدان، لأنه يعرف أن مصيره تقرِّرُهُ حربُ غزة. هنا تبرز عوامل قد تكون مؤثرة، بدءاً من الوضع على الأرض وتحديداً الوضع الإنساني.. مروراً بالموقف الأميركي من استمرارا الحرب، وصولاً إلى تكرار نتنياهو التلويح باجتياح رفح، وهو يعرف أيضاً أنه لن ينجز من اجتياحها أكثر مما أنجزه في حي الزيتون.

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لحظة بلحظة.. تطورات الهجوم الإرهابي على مركز كروكوس التجاري بضواحي موسكو ومصير الجناة والضحايا