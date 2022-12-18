هل تقترب إيران من صناعة سلاح نووي بعد رفع تخصيب اليورانيوم؟

فيما مهدت طهران لزيارة وفد تقني من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإعلانها أن قدرتها على تخصيب اليورانيوم تضاعفت، زاد الغموض بشأن مصير الاتفاق النووي.

أما رغبة طهران بالحد من تخصيب اليورانيوم وفق أي اتفق فيوضحها رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية حيث أكد على صوابية قرار الاستمرار في التخصيب. هنا يبرز الحديث الغربي عن خطة بديلة لوقف تقدم برنامج إيران النووي، حيث تحذر موسكو من خطورة هذا التوجه، مع حديثه عن بقاء حظوظ اتفاق عام 2015.

فما هي مآلات الملف النووي الإيراني على ضوء هذه التطورات؟

Your browser does not support audio tag.