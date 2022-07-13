هل تفلح تركيا في إيجاد حل لأزمة سوق الغذاء؟

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار توصل اجتماع اسطنبول لمناقشة نقل الحبوب من أوكرانيا إلى اتفاق على إنشاء مركز تنسيق يضم ممثلين عن روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

أكار أوضح أن الاتفاق يشمل إجراء عمليات تفتيش مشتركة في نقاط الخروج والوصول بالموانئ وضمان سلامة الملاحة.. كما أشار المسؤول التركي إلى أن الوفدين الأوكراني والروسي سيجتمعان الأسبوع المقبل في تركيا لمراجعة جميع التفاصيل قبل التوقيع على الاتفاق.. من جانبه وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اتفاق اسطنبول ببارقة أمل للإنسانية، مضيفا أنه يشكل خطوة باتجاه استقرار سوق الغذاء العالمية.

فهل تنتهي أزمة نقل الحبوب بهذا الاتفاق؟

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