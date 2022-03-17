هل تفك واشنطن شراكة روسيا والصين؟

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن العلاقات الروسية الصينية قائمة على الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي ولا تخضع لظروف دولية مؤقتة.

من جانبها أعلنت الخارجية الصينية رفضها بشدة لتصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن التي اعتبر فيها عزوفَ بكين عن إدانة العملية العسكرية الروسية خروجا عن ميثاق الأمم المتحدة، داعية واشنطن للتوقف عن توجيهِ الاتهاماتِ ضدَّ الصين.

في هذا الاتجاه، طالبت وزارة التجارة الصينية، الولاياتِ المتحدةَ بالتوقف عن ممارسة الضغوط على الشركات الصينية مؤكدة عزمها على الحفاظَ على التعاون التجاري والاقتصادي مع روسيا على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة وحماية المصالح المشروعة للشركات الصينية.

التصريحات الصينية تأتي قبيل اتصال يجمع الرئيس شي جي بينغ بنظيره الأمريكي جو بايدن.

فما هي دلالات هذه المواقف الصينية؟ وهل تنجح الضغوط الأمريكية في تعديلها؟

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