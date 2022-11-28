هل تفشل واشنطن بإطالة أمد الصراع في أوكرانيا؟

مع تواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تزداد كلفة فاتورة العتاد العسكري الغربي المقدم لنظام كييف..

مع تأكيد وكالة بلومبرغ أن إطالة أمد الصراع في أوكرانيا غير مفيد لواشنطن، مضيفة أن الولايات المتحدة لن تكون قادرة على إيلاء الاهتمام للمناطق الأخرى، خصوصا مع نفاد مخزونات الذخيرة. وعلى ذات منوال بلومبرغ تنسج صحيفة وول ستريت جورنال التي أشارت إلى أن السلطات الأمريكية قلقة من خطر نقص امداد الأسلحة اللازمة لتايوان، بسبب المساعدات العسكرية واسعة النطاق لأوكرانيا.

فإلى أي مدى يمكن لواشنطن أن تواصل دعمها العسكري لكييف على ذات النسق الحالي؟ وما انعكاسات فوز الجمهوريين بأغلبية مقاعد مجلس النواب على زخم الإمدادات العسكرية الغربية لأوكرانيا؟

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