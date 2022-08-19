هل تفشل إسرائيل أي اتفاق نووي أمريكي إيراني؟

يلبد سماءَ تل أبيب هذه الأيام دخانٌ محادثات فيينا الأبيض، إثر الأنباء الإيجابية عن قرب العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران.

فمسودة الاتفاق ترى فيها تل أبيب تنازلا من جانب واشنطن عن خطوطٍ حمراءَ كانت قد وضعتها بنفسها. لكن لا يبدو أن واشنطن والأطراف الغربية تعير الهواجس الإسرائيلية الاهتمام الذي تريده تل أبيب. فهل لدى الأخيرة أوراقٌ أخرى لمحاولة منع الصفقة؟ وماذا يعني أن إسرائيل غير ملزمة بأي اتفاق يتم التوصل إليه؟ ما الذي ستفعله؟

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