 
مباشر
اسأل أكثر

هل تفشل إسرائيل أي اتفاق نووي أمريكي إيراني؟

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tn7z

يلبد سماءَ تل أبيب هذه الأيام دخانٌ محادثات فيينا الأبيض، إثر الأنباء الإيجابية عن قرب العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران.

فمسودة الاتفاق ترى فيها تل أبيب تنازلا من جانب واشنطن عن خطوطٍ حمراءَ كانت قد وضعتها بنفسها. لكن لا يبدو أن واشنطن والأطراف الغربية تعير الهواجس الإسرائيلية الاهتمام الذي تريده تل أبيب. فهل لدى الأخيرة أوراقٌ أخرى لمحاولة منع الصفقة؟ وماذا يعني أن إسرائيل غير ملزمة بأي اتفاق يتم التوصل إليه؟ ما الذي ستفعله؟

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا