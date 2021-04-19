هل تفشل إسرائيل أي اتفاق بين طهران وواشنطن؟

مع تقدم المفاوضات الجارية في فيينا بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة بين إيران ومجموعة أربعة زائد واحد يزداد القلق في إسرائيل من تداعيات أي اتفاق محتمل حول العودة للالتزام بالاتفاق.

وذكر مسؤولون إسرائيليون عقب اجتماع للمجلس الوزاري مصغر للشؤون الأمنية والسياسية بشأن إيران أن أي صفقة بين إيران والولايات المتحدة ستقوض على المدى البعيد حرية تصرف إسرائيل حسب تعبيرهم، وأن هذا الأمر يثير قلقا بالغا في تل أبيب ويدفعها لمواصلة الحوار مع الإدارة الأمريكية بشأن التفاوض مع إيران..

فما الذي يقلق إسرائيل من العودة للاتفاق النووي، وما هي خياراتها مع الإدارة الامريكية؟

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