هل تفرض الفصائل الفلسطينية في الضفة قواعد اشتباك جديدة مع الجيش الإسرائيلي؟

اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم جنين لم يكن عاديا هذه المرة، ونتيجته لم تكن في حسبان تل أبيب..

أعد الفلسطينيون للقوة المهاجمة كميناً محكماً من العبوات الناسفة محلية الصنع، وأكثر من ذلك.. تنفجر العبوات فتنهمر بعدها على القوة المهاجمة صليات من الرصاص الكثيف. والنتيجة: سبعةُ جرحى إسرائيليون وخمسٌ من الآليات المعطوبة، استعرض أبناء مخيم جنين قطعها بعد سحبها، في مشهد تكرر كثيراً ولكن ليس في الضفة الغربية. أما إعادة اقتحام المخيم وقتل خمسة فلسطينيين وإصابة 90، فليس جديد على المشهد بالرغم من هوله. لذا لا بد من قراءة ما جرى بتمعن. من الواضح أن قدرات الفلسطينيين في الضفة آخذة في التطور على صعدٍ عدة. ومن الواضح أيضاً أن الجيش الإسرائيلي أخطأ في تقديراتها، ولا يملك معلومات دقيقة بشأن ما يجري في الضفة.. فهل نحن أمام تكرار لتجربة جنوب لبنان وغزة في الضفة؟ وما هي خيارات إسرائيل، في ظل دعوات متطرفيها لاجتياح واسع للضفة الغربية؟

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